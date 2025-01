Non solo il Verona su Gaetano Castrovilli. Sul centrocampista della Lazio, in scadenza il 30 giugno, c'è anche il Monza che, come riporta Sky, ha avviato i contatti coi biancocelesti per il calciatore. Contatti che poi in giornata si sono trasformati in accordo: Castrovilli andrà alla corte di Bocchetti in prestito fino a giugno.