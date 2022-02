Mercato chiuso, tutto confermato: 3 ingressi e 4 uscite nel Verona

Nessun "terremoto" nell'ultimo giorno in casa Hellas come previsto

L'Hellas dunque ha ingaggiato l'esterno destro Fabio Depaoli , il difensore polivalente greco Panagiotis Retsos e il trequartista polacco Mateusz Praszelik . Hanno invece salutato il gialloblù Magnani, Cetin, Ragusa e, appunto, anche se solo fino a giugno, Bogdan Jocic . Questo per quel che riguarda la prima squadra. Chi fino all'ultimo ha temuto in una cessione a gennaio di un "big" può dunque tirare un sospiro di sollievo. Casale e Barak, i più chiacchierati, rimarranno almeno fino a giugno, come da tempo andiamo scrivendo, con Lazio e Napoli, per il momento, interessate.

Puntellata dunque la difesa, tranne che per un naturale ricambio a Lazovic (non manca tuttavia qualche adattabile) dato il grave infortunio di Marchizza, il ds Tony D'Amico ha pensato anche al futuro portando in Italia il talentuoso Praszelik, che già in questa stagione potrà farsi conoscere. (A.S.)