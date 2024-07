Mercato, D’Amico si riprende Sulemana, al Verona il 10 per cento

Ibrahim Sulemana da ieri è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Arrivato al Verona nel 2021 portato da Tony D'Amico, il centrocampista ghanese è stato venduto dall'Hellas lo scorso anno al Cagliari per 4 milioni più due di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita. Che ieri, appunto, si è realizzata. L'Atalanta ha acquistato Sulemana per 7,5 milioni, al Verona dunque spettano circa 350 mila euro. Il calciatore sarà il vice di De Roon.