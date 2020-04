Mercato, nella lista dei desideri dell’Inter sale Kumbulla

L’Inter in pressing per Marash Kumbulla.

Un interessamento, quello del club nerazzurro per il difensore gialloblù, che si è fatto forte già nei mesi scorsi e che non si attenua.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter vuole inserire in rosa, per la prossima stagione, dei talenti giovani. Nella lista, tra i primi obiettivi, c’è proprio Kumbulla.

Il giocatore, peraltro, è seguito da molte società italiane e straniere ed è sotto contratto con il Verona fino al 30 giugno 2022.

A proprio vantaggio, l’Inter ha la possibilità di aggiungere all’offerta economica il rinnovo dei prestiti di Eddie Salcedo e Federico Dimarco.

L’Hellas, tuttavia, è pronto ad aprire un’asta per il cartellino di Kumbulla.