Gaetano Oristanio verso il Torino. Il trequartista del Venezia, sul quale c'è l'interesse anche del Verona, sembra diretto al club di Cairo. Secondo Alfredo Pedullà le parti hanno ripreso a dialogare e nei prossimi giorni si potrebbe andare alla definizione della trattativa con un prestito oneroso e diritto di riscatto per il calciatore.
hellas1903 news Mercato, Oristanio verso il Torino
Il club granata vuole chiudere per il trequartista del Venezia
