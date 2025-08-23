Mercato, Oristanio verso il Torino

Gaetano Oristanio verso il Torino. Il trequartista del Venezia, sul quale c'è l'interesse anche del Verona, sembra diretto al club di Cairo. Secondo Alfredo Pedullà le parti hanno ripreso a dialogare e nei prossimi giorni si potrebbe andare alla definizione della trattativa con un prestito oneroso e diritto di riscatto per il calciatore.