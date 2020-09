Wylan Cyprien vicino al Parma. La società emiliana, riporta Sky, ha effettuato una nuova offerta per il forte centrocampista del Nizza (6,5 milioni per il cartellino secondo Tmw), offerta che in questo momento supera quella delle concorrenti, Sampdoria e Verona.

Ora starà al club francese e al calciatore accettare o meno il rilancio del Parma, che vuole fortemente aggiudicarsi Cyprien.