Mercato, per Saponara c’è la Turchia

Riccardo Saponara si prepara a lasciare il Verona, dopo, in verità, non aver lasciato alcuna traccia di sé in gialloblù. Secondo Alfredo Pedullà il giocatore ha accettato di andare in Turchia dove in pressing ci sono il Karagumruk e l’Ankaragucu. A breve la trattativa potrebbe andare in porto.