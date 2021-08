Mercato, Pinamonti verso l’Empoli, ore decisive per Lammers

L'Hellas punta tutto sull'attaccante olandese e attende

Ora l'Hellas punta tutto sul primo obbiettivo, Sam Lammers. L'olandese preferisce approdare in gialloblù, l'Atalanta ha però un accordo già fatto per il passaggio in prestito al genoa per 1 milione di oneroso, riscatto a 15 milioni e controriscatto a 16. Una formula che in pratica lo blinderebbe alla Dea, e che difficilmente sarà molto diversa qualora Lammers arrivasse al Verona. Che lo attende, e oggi il nodo potrebbe sciogliersi.