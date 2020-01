Mercato: Rrahmani-Napoli ai dettagli, tutto bloccato per Amrabat

Il Napoli ha rivolto le sue attenzioni verso Verona.

Come riporta Sky Sport, sono in via di definizione gli ultimi dettagli sui termini di pagamento nell’affare che porterà Amir Rrahmani in azzurro. Si tratta di un’operazione da 14 milioni. Già nella giornata di martedì il difensore kosovaro potrebbe svolgere le visite mediche, restando in prestito al Verona fino a giugno.

Ancora in stand-by invece la trattativa per Sofyan Amrabat. Napoli e Hellas hanno già trovato l’intesa da tempo: manca ancora quella con il centrocampista marocchino.