Mercato, tra Doig e il Marsiglia irrompe il Sassuolo

Pareva cosa fatta per la cessione di Doig al Marsiglia, ma il Sassuolo , secondo Sky, ha presentato all'ultimo un'offerta che supera quella dei francesi per lo scozzese del Verona.

Per questo l'Olympique ha dato all'Hellas un ultimatum: oggi ultimo giorno per chiudere l'operazione altrimenti abbandonerà la trattativa. Il Verona deve scegliere. La preferenza del terzino è per l'OM.