L'attaccante brasiliano dall'Hellas al club croato, che avrà il diritto di riscatto
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Ufficiale il trasferimento di Isaac dal Verona all'Istra.
Questa la nota pubblicata: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a NK Istra 1961 a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione le prestazioni sportive dell'attaccante Isaac Tomich".
Isaac è stato ingaggiato dall'Hellas durante il mercato invernale. In totale, per lui, 3 presenze e 37' in campo con il Verona.
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