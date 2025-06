Mercato Verona: Coppola, Tchatchoua e Suslov, chi resta?

Sono i principali nomi del possibile mercato in uscita del Verona: Diego Coppola, Jackson Tchatchoua e Tomas Suslov.

Su Coppola sembra che il Brighton abbia intenzioni serie per chiudere a breve, ma non è l'unico club a seguire il difensore. Tchatchoua piace alla Lazio, mentre Suslov continua a essere gradito al Bologna di Vincenzo Italiano.

Questa, al momento, la situazione, che naturalmente potrà evolversi in un senso o nell'altro, con qualcuno dei tre che potrebbe anche restare in gialloblù. Il ds Sogliano parlerà a breve circa i programmi dell'Hellas. Sono ancora da conoscere, fatto ancora più importante, le intenzioni di Presidio in merito al mercato e all'allestimento della futura rosa.