Mercato Verona, gli obbiettivi dopo Barak e Favilli

Altra giornata di botti per il calciomercato dell’Hellas, e non è ancora finita. Il Verona, arrivati Barak e Favilli ha ora in mente altri due rinforzi.

Il primo è un centrale difensivo con esperienza, l’altro è un centravanti. I due reparti, così come sono, non sono infatti ritenuti di sufficiente garanzia.

Entrambi non sono obbiettivi facili. Inoltre, per prendere una punta una deve andare, e l’indiziato a farlo è Mariusz Stepinski. Il polacco è in uscita, ma in A non ha, al momento, mercato, e difficilmente accetterebbe una serie B. Tuttavia, l’Hellas potrebbe in ogni caso andare sul centravanti, attendendo di piazzare poi Stepinski. Mentre Pjaca va al Genoa, per Torregrossa è più no che sì.

I nomi dei due prossimi rinforzi, dunque, arriveranno a breve. A.S.