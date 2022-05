Mercato Verona, in arrivo Piccoli dall’Atalanta

Hellas in chiusura per l'attaccante classe 2001

Il Verona sta ultimando l'accordo con l'Atalanta per l'acquisto di Roberto Piccoli, in prestito dai bergamaschi al Genoa dove ha giocato poco anche a causa di alcuni infortuni. L'Hellas, secondo la Gazzetta dello Sport, è in chiusura per l'attaccante con una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro.