Mercato Verona, interesse per il centrale del Como Dossena
Mercato Verona, interesse per il centrale del Como Dossena
Il difensore è in uscita dai lariani e piace anche alla Cremonese
Dossena può lasciare Como in questa sessione di mercato per andare a giocare con una certa continuità e le richieste non mancano. Le riflessioni del Cagliari per un suo ritorno non hanno fin qui portato a una decisione e il tema ingaggio farà la differenza.
Oltre al Verona è interessata al centrale piede destro ventisettenne la Cremonese.
Dossena è stato, nell'estate 2024, acquistato dal Como per 8 milioni più bonus dopo la stagione della promozione in A col Cagliari.
