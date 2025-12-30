hellas1903 news Mercato Verona, interesse per il centrale del Como Dossena

gazzanet

Mercato Verona, interesse per il centrale del Como Dossena

Mercato Verona, interesse per il centrale del Como Dossena - immagine 1
Il difensore è in uscita dai lariani e piace anche alla Cremonese
Redazione Hellas1903

Interesse del Verona per Alberto Dossena. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

Dossena può lasciare Como in questa sessione di mercato per andare a giocare con una certa continuità e le richieste non mancano. Le riflessioni del Cagliari per un suo ritorno non hanno fin qui portato a una decisione e il tema ingaggio farà la differenza.

Oltre al Verona è interessata al centrale piede destro ventisettenne la Cremonese.

Dossena è stato, nell'estate 2024, acquistato dal Como per 8 milioni più bonus dopo la stagione della promozione in A col Cagliari.

Leggi anche
Verona-Torino, al Bentegodi arbitra Rapuano
Il Genoa perde con la Roma, il Verona resta a -2 dalla salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA