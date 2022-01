Mercato Verona: Marchizza in stand-by, Mbuyamba non si fa

Si allunga l'attesa per l'esterno dell'Empoli, l'Hellas potrebbe anche virare su un altro obbiettivo

Frenata per Riccardo Marchizza. L'esterno che piace all'Hellas è ancora bloccato a Empoli e non si muoverà finche il club toscano non troverà un sostituto, e per questo servono ancora dei giorni. Da capire se il Verona, a questo punto, deciderà di attendere ancora o di virare su un'alternativa.