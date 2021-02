Mercato Verona, rinforzi e partenze. D’Amico fa centro ancora

Obbiettivi raggiunti, Hellas più completo e sfoltito

Il calciomercato d'inverno si è chiuso. Nelle grandi difficoltà di compravendita che hanno avuto tutti i club, dettate dalla mancanza di liquidi nel mondo del pallone, l' Hellas si è mosso in maniera chirurgica per dare a Juric i rinforzi desiderati e sfoltire il gruppone da alcuni esuberi che pesavano sul monte ingaggi.

Kevin Lasagna è il vero colpo. Un attaccante in grado di far fare un salto di qualità al reparto avanzato, nettamente in sofferenza nel girone di andata.

Stefano Sturaro una volta recuperato può regalare al centrocampo più dinamismo e qualità. Ma, appunto, una volta recuperato. Juric lo ha voluto fortemente nonostante la non piena integrità fisica. Un rischio, nelle intenzioni, calcolato, per poterlo avere a disposizione molto presto.

Di Carmine libera un posto in avanti, e anche qui si attende che sia la volta buona per il recupero di Favilli. Danzi potrà trovare spazio ad Ascoli, Laribi a Reggio Emilia, Vitale e Di Gaudio salutano.

Centrocampo e attacco, dunque, sono stati puntellati, e non certo da rincalzi qualunque. Questo sulla carta. Poi, naturalmente, gli interpreti in campo saranno scelti in pieno stile Juric. Saranno quelli disposti a spremere tutto il sudore, e a chiederne anche in prestito, sia a Peschiera che in partita.