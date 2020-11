Ismael Bennacer a centrocampo nel Milan che giocherà domani con il Verona, mentre Sandro Tonali non sarà titolare per la partita con i gialloblù.

Va in questa direzione Stefano Pioli per quanto concerne la mediana rossonera in vista della gara con l’Hellas.

Ci saranno quindi degli evidenti cambiamenti nella squadra rossonera rispetto allo schieramento iniziale impiegata nell’incontro di Europa League perso per 3-0 giovedì sera a San Siro con il Lille.