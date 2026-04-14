Il rendimento offensivo del Milan è ampiamente sotto le aspettative. I numeri, per Leao e compagni, sono davvero impietosi.
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Milan, attaccanti a secco da tempo, a Verona per invertire la tendenza
Questi i dati dei suoi attaccanti, analizzato dal Corriere dello Sport: Gimenez non segna da 334 giorni, Pulisic, eroe di molte serate, è a secco da 101 giorni, Fullkrug da 80 giorni, Nkunku da 64 giorni, Leao non trova la gioia del gol da 38 giorni. Sono numeri disastrosi per la squadra rossonera, che nonostante ciò si trova comunque al terzo posto, a più cinque dalla quinta.
Non è, però, un problema di occasioni, spiega il quotidiano. Il Milan infatti crea, ma concretizza molto meno di quanto dovrebbe. I rossoneri hanno infatti segnato quattro gol in meno rispetto agli xG (gol attesi) creati. Gli attaccanti dovrebbero, a questo punto, avere segnato 7 gol in più. Un andamento che la squadra milanese cercherà di invertire col Verona, domenica al Bentegodi alle 15. Allegri non ha ancora scelto la coppia d'attacco. Con l'Hellas tornerà al 3-5-2.
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