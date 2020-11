Milan, domani l’Europa League: a San Siro c’è il Lille

Prima della sfida con il Verona, domenica a San Siro, il Milan sarà impegnato in Europa League.

La squadra di Stefan Pioli, in testa al campionato dopo sei turni con cinque vittorie e un pareggio all’attivo, affrontano domani, sempre in casa, il Lille nel girone eliminatorio. Il via alle 21.

Anche in ambito internazionale il Milan è andato ad altissima velocità in quest’avvio di stagione. Superato il preliminare con molte difficoltà sconfiggendo i portoghesi del Rio Ave, nelle due gare del gruppo di qualificazione i rossoneri hanno battuto il Celtic Glasgow e lo Sparta Praga.