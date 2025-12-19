hellas1903 news Milan fuori dalla Supercoppa, Allegri: “Testa subito al Verona”

L'allenatore rossonero: "Prendiamo troppi gol, dobbiamo migliorare la fase difensiva"
Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa post gara di Supercoppa, dopo la sconfitta del Milan col Napoli nella semifinale a Riad, ha parlato in conferenza stampa.

"Nelle ultime tre partite abbiamo preso sei gol  - ha detto Allegri - e dobbiamo crescere. Dobbiamo lavorare in questa situazione. La partita poteva cambiare all’inizio con un episodio per noi.

Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima. Solo così potremo arrivare nei primi quattro posti. Pensiamo a rientrare, poi da lunedì metteremo la testa sul Verona".

