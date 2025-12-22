Milan, per il Verona Allegri conta sul recupero di Leao

In casa Milan filtra ottimismo per Rafa Leao, che ieri si è allenato a Milanello mostrando segnali incoraggianti.
Per domenica, invece, difficile il recupero di Gabbia
Il portoghese è fermo dal risentimento muscolare accusato a inizio dicembre contro il Torino, ma ha seguito da vicino la squadra anche in Arabia Saudita. Con cinque allenamenti pieni ancora a disposizione, cresce la speranza di Allegri di rivederlo in campo il 28 dicembre contro il Verona.
Più complicato, invece, il recupero di Gabbia, reduce da un trauma al ginocchio sinistro rimediato con il Sassuolo. Allegri non vuole forzare, anche in vista di un gennaio 2026 particolarmente intenso.
