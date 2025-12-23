Sono stati designati i direttori di gara di Milan-Hellas Verona, match valido per la 17a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 28 dicembre alle ore 12.30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.
hellas1903 news Milan-Verona, a San Siro arbitra Fabbri
Il direttore di gara di Ravenna designato per la partita di domenica
Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)
Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
IV uomo: Claudio Giuseppe Allegretta (Sez. AIA di Molfetta)
VAR: Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo)
AVAR: Manuel Volpi (Sez. AIA di Arezzo)
