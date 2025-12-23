hellas1903 news Milan-Verona, a San Siro arbitra Fabbri

Milan-Verona, a San Siro arbitra Fabbri

Il direttore di gara di Ravenna designato per la partita di domenica
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Milan-Hellas Verona, match valido per la 17a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 28 dicembre alle ore 12.30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

IV uomo: Claudio Giuseppe Allegretta (Sez. AIA di Molfetta)

VAR: Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo)

AVAR: Manuel Volpi (Sez. AIA di Arezzo)

fonte: hellasverona.it

