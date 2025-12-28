hellas1903 news Milan-Verona, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Mosquera

Milan-Verona, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Mosquera

Milan-Verona, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Mosquera - immagine 1
A centrocampo Niasse, Oyegoke a destra
Le formazioni ufficiali di Milan e Verona:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello

Allenatore: Massimiliano Allegri

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Fallou, Ajayi

Allenatore: Alberto Bertolini

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco) e Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

