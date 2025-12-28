Le formazioni ufficiali di Milan e Verona:
Milan-Verona, le formazioni ufficiali. Attacco con Giovane e Mosquera
A centrocampo Niasse, Oyegoke a destra
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic
A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello
Allenatore: Massimiliano Allegri
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera
A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Fallou, Ajayi
Allenatore: Alberto Bertolini
Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)
Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco) e Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
