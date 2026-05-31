Per il calciatore dell'Hellas gara d'esordio il 17 giugno all'Arrowhead Stadium di Kansas City
"Rafik Belghali è stato convocato dal CT della Nazionale algerina Vladimir Petkovic, che l'ha inserito nella lista dei giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Inserita nel Gruppo J insieme ad Argentina, Giordania e Austria, la Nazionale algerina farà il proprio esordio nella competizione mercoledì 17 giugno contro l’Argentina. Successivamente affronterà la Giordania il 23 giugno, prima di chiudere la fase a gironi il 28 giugno nella sfida contro l’Austria.
Tutto l'Hellas Verona augura a Rafik Belghali un grande in bocca al lupo per il percorso a FIFA World Cup 2026".
Per il calciatore dell'Hellas gara d'esordio il 17 giugno all'Arrowhead Stadium di Kansas City alle ore 03.00 italiane.
Fonte: hellasverona.it
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