Mondiali, Hrustic in campo in Argentina-Australia

Finisce l'avventura in Qatar anche per il centrocampista, in campo nel secondo tempo

Redazione Hellas1903

38 minuti in campo per Ajdin Hrustic in Argentina-Australia.

Il centrocampista del Verona è entrato al 59' sostituendo Baccus e contribuendo a tenere il risultato sul filo fino al termine. 2-1 il finale per l'Argentina, con le reti di Messi e Alvarez per la Celeste e di Goodwin per l'Australia, che termina dunque la sua avventura in Qatar.

Hrustic era l'ultimo gialloblù impegnato in Qatar.