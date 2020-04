Luca Cordero di Montezemolo ha parlato a Sky Tg24.

Intervenendo sulla questione della ripresa del calcio, ha detto: “Al centro c’è la salute, se adesso bisogna spendere del tempo sul campionato, sulle partite, mi sembra assurdo. Un giocatore importante come Dybala non è ancora guarito. Calma, sono molto d’accordo con l’atteggiamento del Coni. Oggi non ci sono le condizioni, ripeto, poi vedremo”.