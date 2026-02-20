Montipò: “Chiedo scusa ai tifosi, dobbiamo lottare, mancano 12 partite”

Il portiere: "La stagione può andare male ma devi sempre dimostrare di dare tutto in campo"

Redazione Hellas1903 20 febbraio - 23:25

In conferenza stampa, dopo la sconfitta col Sassuolo, a parlare, tra i giocatori del Verona, è il capitano Lorenzo Montipò.

"Purtroppo non ho una spiegazione di quello che sta accadendo - dice il portiere - se ce l'avessi avremmo già risolto le cose da tempo. So cosa chiedono i tifosi in questa piazza, sudare la maglia e non mollare, e questo ci sta mancando. Dopo 35 minuti ci è mancato questo oggi e ci è mancato anche in altre partite. La stagione può andare male ma devi sempre dimostrare di dare tutto in campo per non avere rimpianti, e mi rattrista. Chiedo scusa ai tifosi presenti per l'atteggiamento e cerchiamo di resettare perché nelle prossime 12 partite vogliamo mettere in campo quel tipo di atteggiamento, poi non si sa mai cosa potrà succedere.

Sono il capitano e sono qui. Al momento l'aritmetica non ci ha condannato. Mancano 12 partite, sono poco meno di un girone. A parole abbiamo già detto tanto, ora dobbiamo iniziare a onorare questo finale di campionato, come va onorata questa Serie A, perché se dovesse andare male non è facile tornare subito su come si crede.

È uno spogliatoio con tanti modi di fare diversi, abbiamo lacune e si vedono anche in campo, non lo nego, ma l'unione che magari manca vista da fuori, all'interno c'è non deve esserci una scusa per non fare una corsa in meno per il compagno perché fai parte di una squadra e bisogna lottare per questa".