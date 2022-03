Montipò: “Serviva giocare meglio. Ma non ci arrendiamo”

Il portiere: "Non ci accontentiamo dei 41 punti"

Lorenzo Montipò parla a Dazn dopo la gara col Napoli. "Oggi gli sbagli tecnici che abbiamo fatto non mi interessano - dice il portiere del Verona - abbiamo pagato caro due disattenzioni. Abbiamo giocato bene ma serviva giocare molto bene. Peccato per l’espulsione, altrimenti potevamo giocarcela fino alla fine. Gli stimoli per il resto del campionato? Ce li creiamo noi e il mister ci dà una mano. La mia crescita? Tutti siamo andati in crescendo, la società non si vuole accontentare dei 41 punti e questo ci aiuta ad alzare l’asticella fino a fine anno".