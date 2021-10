Montipò: “Un 4-0 che dimostra quanto valiamo. Che gioia non subire gol!”

Il portiere: "La parata più difficile quella su Gyasi"

Lorenzo Montipò commenta ai microfoni di Dazn la vittoria sullo Spezia. "È una grande soddisfazione non subire gol - dice il portiere dell'Hellas - ci proviamo dalla prima giornata, ma finora non ci eravamo riusciti. Oltre alla grande prova della difesa voglio sottolineare anche quella dell'attacco e di squadra. 4-0 contro una diretta concorrente per la salvezza dimostra quanto valiamo e quanto possiamo fare quando siamo veramente in forma. La parata più difficile? Quella su Gyasi dalla distanza. Sono state tutte parate improvvise, su cui si lavora in allenamento. Mi sono fatto trovare preparato e sono molto contento. Ora ripartiamo da questa vittoria, dalla squadra che festeggia tutta insieme sotto la curva, dall'ambiente, dai tifosi. Ripartiremo da questo e dagli otto punti in classifica".