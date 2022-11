Monza-Verona, Palladino: “Dobbiamo fare di più. Bocchetti ha coraggio”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita tra la formazione biancorossa e il Verona, al via domani alle 15 all'U-Power Stadium.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "È una partita di spessore, dobbiamo mettere dentro qualcosa in più rispetto a quanto fatto con il Bologna. Dobbiamo metterci intensità, vincere i duelli perchè sarà una partita non semplice. Ho visto bene i calciatori in settimana e sono sicuro che faremo una bella partita. Mi aspetto molto sia da chi scende in campo dall'inizio ma anche dai subentranti".