Mosquera: “Concentrati sul Parma, è una partita speciale”

Ha detto l'attaccante: "La gara con l'Udinese? Abbiamo vinto una partita difficile. Lavoriamo forte in vista della gara contro il Parma e per raggiungere il nostro obiettivo, salvarci in Serie A. Siamo molto concentrati”.

Poi: "Con il Parma sarà una partita speciale? Lo è per me così come per tutta la squadra. Poi, è chiaro che mi farebbe piacere segnare contro tutti (sorride, ndr). Se accadrà nuovamente contro il Parma, ne sarò contento”.