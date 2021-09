Mourinho: “Il Verona ci ha dominato nei duelli individuali. Complimenti a loro””

L'allenatore della Roma: "Noi troppo frenetici negli ultimi venti minuti"

"Digerisco la sconfitta? Digerisco tutto, le vittorie e le sconfitte. Devo analizzare la partita con tranquillità, nei dettagli. Abbiamo perso troppi duelli individuali. Il Verona ci ha dominati in tal senso. Loro lo fanno già dagli anni scorsi. Male anche sulle seconde palle. Ho cercato di dare ampiezza alla squadra ma la squadra non è stata fredda, troppo emotiva. Dovevamo giocare meglio negli ultimi venti minuti. Non possiamo giocare l'uno contro uno contro di loro che sono dei giganti in questo. Il Verona non ha sorpreso. Conoscevo la loro forza. Complimenti a loro. Il campo ha tenuto, anche l'arbitro ha fatto bene. Bene anche i tifosi, ma noi invece abbiamo perso. Pensiamo alla prossima, per tornare a vincere. Cose positive di oggi? La sofferenza dello spogliatoio. Devono sentire anche la sconfitta".