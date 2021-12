Il club partenopeo ci prova, il no del Verona

Piace, e non poco, al Napoli Nicolò Casale. Il club partenopeo sarebbe anche pronto a un'offerta per averlo subito.

L'Hellas però risponde picche. Il difensore a gennaio non si muoverà da Verona. Eventualmente se ne riparlerà a luglio, e il Napoli con tutta probabilità non sarà l'unica pretendente per il gialloblù. A.S.