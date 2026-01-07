Queste le formazioni ufficiali di Napoli e Verona:
Napoli-Verona, le formazioni ufficiali. Sarr e Orban in attacco
gazzanet
Napoli-Verona, le formazioni ufficiali. Sarr e Orban in attacco
Bradaric e Frese esterni, Gagliardini a centrocampo
NAPOLI-VERONA
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)
Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)
