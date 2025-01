Napoli-Verona: precedenti e probabile formazione dei partenopei

Domenica sera con la sfida allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli e Verona inizieranno il proprio girone di ritorno. Una sfida delicata per entrambe le squadre, il Verona proverà a replicare l'impresa d'inizio stagione quando vinse a schiantò per 3-0 il favorito Napoli. Gli azzurri invece cercheranno i 3 punti per allungare in testa alla classifica. Gli uomini di Conte infatti hanno staccato Atalanta e Inter approfittando dell'impegno in Supercoppa delle due squadre nerazzurre e ora viaggiano a quota 44 punti a +3 dall'Atalanta (1 partita in meno) e a +4 dall'Inter (2 partite in meno). Dopo la brutta sconfitta nell'esordio a Verona i partenopei hanno cominciato a macinare risultati con 8 vittorie nei 10 incontri successivi e ora gli azzurri arrivano da 4 successi consecutivi, ultimo lo 0-3 con cui hanno battuto la Fiorentina al Franchi, mentre tra le mura amiche ha ottenuto 21 punti (7 vittorie e 2 sconfitte).

Sono 30 le sfide giocate tra le due squadre nel capoluogo Campano in Serie A: il Napoli ha vinto per 20 volte, 8 i pareggi e 2 successi per il Verona. Le vittorie scaligere sono arrivate nel 1975-76 (1-0 gol di Mascetti) e nel 1982-83 (2-1 con la doppietta di Fanna). Nel nuovo millennio il Verona ha ottenuto solo 3 pareggi arrivati consecutivamente nel triennio 2021-2023: un 1-1 all'ultima giornata che costò al Napoli l'accesso alla Champions League, un altro 1-1 difeso eroicamente dai gialloblù rimasti in 9 uomini e uno 0-0 fondamentale per il Verona (contro il futuro Napoli campione d'Italia) per la qualificazione allo spareggio salvezza. Mentre l'ultima sfida è stata vinta in rimonta dai padroni di casa per 2-1.