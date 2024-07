Natan, il Verona insiste. Il Napoli (per ora) dice no

Natan Bernardo de Souza resta un pallino di Sean Sogliano. Il difensore brasiliano piace al Verona, che sta provando a trattare col Napoli. Secondo Alfredo Pedullà l'Hellas, per il prestito del calciatore, sarebbe disposto a contribuire all'ingaggio elevato (1,2 milioni). Ma il nodo che resta da sciogliere, non di poco conto, è il no che per ora ha messo Antonio Conte alla possibilità di trasferimento di Natan, ritenendo che non sia ancora il momento per prendere una decisione.