Nazionali, Dawidowicz convocato per gli Europei

Il difensore del Verona selezionato dal ct della Polonia Paulo Sousa

Il difensore gialloblù Pawel Dawidowicz - dopo il debutto nelle Qualificazioni, arrivato contro Andorra lo scorso 28 marzo - rientra nella lista dei convocati per la fase di preparazione a UEFA Euro 2020, in in programma dall'11 giugno all'11 luglio.