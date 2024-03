Nazionali, Folorunsho in panchina, Dawidowicz e Swiderski titolari

La Polonia vincer per 5-1 con l'Estonia, l'Italia supera il Venezuela in amichevole

La Polonia conquista l'accesso alla finale dei playoff con il Galles per la qualificazione agli Europei.

Vittoria 5-1 con l'Estonia per la nazionale di Pawel Dawidowicz e Karol Swiderski, entrambi titolari.

Michael Folorunsho è rimasto in panchina nell'Italia che ha superato per 2-1 in amichevole il Venezuela a Fort Lauderdale.