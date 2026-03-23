Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.
hellas1903 news Nazionali, i convocati del Verona. Nelsson e Suslov puntano ai Mondiali
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Nazionali, i convocati del Verona. Nelsson e Suslov puntano ai Mondiali
Slovacchia e Danimarca impegnate nei playoff. Chiamati anche Al-Musrati, Edmundsson e Belghali
MOATASEM AL-MUSRATI (Libia)
Libia-Niger (27/03, Marocco - Amichevole)
Liberia-Libia (31/03, Marocco - Amichevole)
RAFIK BELGHALI (Algeria)
Algeria-Guatemala (27/03, Genova - Amichevole)
Algeria-Uruguay (31/03, Torino - Amichevole)
ANDRIAS EDMUNDSSON (Isole Faroe)
San Marino-Isole Faroe (28/03, San Marino - Amichevole)
VICTOR NELSSON (Danimarca)
Danimarca-Macedonia del Nord (26/03, Copenaghen - Playoff Mondiali 2026)
Repubblica Ceca/Irlanda-Danimarca (da definire - Playoff Mondiali 2026)
TOMAS SUSLOV (Slovacchia)
Slovacchia-Kosovo (26/03, Bratislava - Playoff Mondiali 2026)
Slovacchia-Turchia/Romania (31/03, Bratislava - Playoff Mondiali 2026)
fonte: hellasverona.it
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