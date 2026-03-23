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Nazionali, i convocati del Verona. Nelsson e Suslov puntano ai Mondiali

Nazionali, i convocati del Verona. Nelsson e Suslov puntano ai Mondiali - immagine 1
Slovacchia e Danimarca impegnate nei playoff. Chiamati anche Al-Musrati, Edmundsson e Belghali
Redazione Hellas1903

Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.

MOATASEM AL-MUSRATI (Libia)

Libia-Niger (27/03, Marocco - Amichevole)

Liberia-Libia (31/03, Marocco - Amichevole)

RAFIK BELGHALI (Algeria)

Algeria-Guatemala (27/03, Genova - Amichevole)

Algeria-Uruguay (31/03, Torino - Amichevole)

ANDRIAS EDMUNDSSON (Isole Faroe)

San Marino-Isole Faroe (28/03, San Marino - Amichevole)

VICTOR NELSSON (Danimarca)

Danimarca-Macedonia del Nord (26/03, Copenaghen - Playoff Mondiali 2026)

Repubblica Ceca/Irlanda-Danimarca (da definire - Playoff Mondiali 2026)

TOMAS SUSLOV (Slovacchia)

Slovacchia-Kosovo (26/03, Bratislava - Playoff Mondiali 2026)

Slovacchia-Turchia/Romania (31/03, Bratislava - Playoff Mondiali 2026)

fonte: hellasverona.it

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