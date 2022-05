Nazionali, niente Wembley per Caprari e Cancellieri (ma restano in azzurro)

I due gialloblù non sono stati selezionati per la gara con l'Argentina. Rimangono per le partite di Nations League

Redazione Hellas1903

Sono 30 i giocatori convocati dal ct dell'Italia, Roberto Mancini, per la partita di domani con l'Argentina, a Wembley, "finale" tra le vincitrici della Copa America e degli Europei.

Nell'elenco non ci sono Gianluca Caprari e Matteo Cancellieri. Caprari nei giorni scorsi ha svolto allenamenti differenziati.

I due gialloblù restano nel gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni di Nations League, con Germania, Ungheria e Inghilterra.

Questo l'elenco diramato da Mancini per la gara di Londra.

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.