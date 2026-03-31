Oggi una finale playoff e tre amichevoli per i quattro giocatori del Verona convocati dalle loro nazionali, prima di fare ritorno in Italia.
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Nazionali: oggi gli ultimi impegni per quattro giocatori del Verona
Nelsson, Suslov, Belghali e Al-Musrati in campo prima di fare ritorno a Verona
Victor Nelsson scende in campo a Praga con la Danimarca, per la finale playoff contro la Repubblica Ceca. Il difensore, protagonista per 90 minuti nella semifinale stravinta contro la Macedonia del Nord (4-0), si gioca l'accesso ai mondiali.
Eliminato ai playoff con la sua Slovacchia, Tomas Suslov sarà impegnato in amichevole a Bratislava contro la Romania, anch'essa eliminata in semifinale.
Amichevole anche per Belghali, protagonista all'Allianz Stadium di Torino nella partita Uruguay-Algeria, e per Al-Musrati, in campo nella sfida di Casablanca fra Liberia e Libia.
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