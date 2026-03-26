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Nazionali, oggi le sfide per i Mondiali di Nelsson e Suslov

Nazionali, oggi le sfide per i Mondiali di Nelsson e Suslov - immagine 1
Stasera la semifinale dei playoff con Danimarca e Slovacchia per i due giocatori del Verona
Redazione Hellas1903

Impegni nella semifinale dei playoff per Mondiali, oggi, per Victor Nelsson e Tomas Suslov.

I due giocatori del Verona sono attesi dalle gare della Danimarca, per Nelsson, con la Macedonia del Nord, a Copenaghen, e con la Slovacchia, per Suslov, in campo a Bratistlava con il Kosovo.

In caso di passaggio del turno, la Danimarca affronterebbe martedì la vincente di Repubblica Ceca-Eire, mentre la Slovacchia affronterebbe una tra Turchia e Romania.

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