Nazionali, prima volta in Under 20 per Udogie

Dopo l’Under 16 (2 presenze), l’Under 17 (15 presenze e 2 gol), l’Under 18 (8 presenze e 1 rete) e l’Under 19 (4 presenze), prima convocazione nell’Italia Under 20 per Destiny Udogie, protagonista di una brillante stagione, quella 2019-20, conclusasi per lui ieri con la finale di Primavera TIM Cup contro la Fiorentina. Una stagione nella quale il 17enne mancino gialloblù è stato in più occasioni aggregato alla Prima Squadra.

Agli ordini dell’allenatore federale Alberto Bollini e del suo staff, Destiny Udogie sarà impegnato con l’Italia Under 20 in uno stage a Tirrenia, dal 30 agosto al 5 settembre prossimi.

fonte: hellasverona.it