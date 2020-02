Hellas Verona comunica che Iyenoma Destiny Udogie, difensore classe 2002 in forza alla Primavera, a causa di un affaticamento muscolare non si unirà alla delegazione azzurra in vista dell’amichevole internazionale tra Francia e Italia Under 18 in programma mercoledì 12 febbraio a Clairefontaine.

Domani, martedì 11 febbraio, il calciatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti a Verona.

fonte: hellasverona.it