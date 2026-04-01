Finisce 2-2, in Marocco, la sfida fra Liberia e Libia. Protagonista Moatasem Al-Musrati con un colpo di testa che ha sbloccato il match al 44'. Il centrocampista ha giocato per tutti i novanta minuti.
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Nazionali Verona: Suslov titolare, a segno Al-Musrati
I risultati dei tre gialloblù impegnati in amichevole
Vittoria per Suslov nel 2-0 casalingo contro la Romania. Lo slovacco, in campo dall'inizio, è stato sostituito al 59' dal CT Calzona.
Titolare anche Belghali nell'amichevole fra Algeria e Uruguay terminata 0-0. All'Allianz Stadium il terzino algerino si è fatto ammonire, ma è rimasto in campo per 79 minuti.
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