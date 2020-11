Mattia Zaccagni ha lasciato il ritiro dell’Italia e rientrerà a Verona in queste ore.

Con lui, comunica il sito della Figc, è andato via da Coverciano anche Vincenzo Grifo, a segno con due gol ieri nell’amichevole vinta per 4-0 dagli Azzurri con l’Estonia a Firenze.

Zaccagni, alla prima convocazione, non parteciperà quindi alle gare dell’Italia in Nations League con Polonia e Bosnia, in programma domenica e mercoledì.