Nelsson: “È frustrante. Il prossimo anno? Non voglio dire nulla sul mio futuro”

Il difensore: "C'è rammarico, abbiamo giocato alla pari col Milan, purtroppo è andata così diverse volte in questa stagione"

Come altre volte, al primo tiro è arrivato un gol? Altra bella domanda, purtroppo è andata così diverse volte in questa stagione. Ovviamente il Milan ha la qualità per segnare anche se eravamo riusciti a non concedere molto, non ho la risposta da dare, ma decisamente è frustrante".