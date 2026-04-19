Victor Nelsson commenta in conferenza stampa la gara col Milan, persa dal Verona per 1-0 al Bentegodi.
hellas1903 news Nelsson: “È frustrante. Il prossimo anno? Non voglio dire nulla sul mio futuro”
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Nelsson: “È frustrante. Il prossimo anno? Non voglio dire nulla sul mio futuro”
Il difensore: "C'è rammarico, abbiamo giocato alla pari col Milan, purtroppo è andata così diverse volte in questa stagione"
"Che succede al Verona? Bella domanda, è andata così per gran parte della stagione, .
Al Verona l'anno prossimo? Non lo so ad essere onesti, non sto pensando al futuro. Non voglio dire nulla sul mio futuro. Ora non ci penso.
Più frustrante non andare al Mondiale o retrocedere? Difficile domanda, non saprei, ma grazie per avermi ricordato queste cose...".
Come altre volte, al primo tiro è arrivato un gol? Altra bella domanda, purtroppo è andata così diverse volte in questa stagione. Ovviamente il Milan ha la qualità per segnare anche se eravamo riusciti a non concedere molto, non ho la risposta da dare, ma decisamente è frustrante".
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