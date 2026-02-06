Nelsson: “Lotteremo, a Parma per i tre punti che non sono arrivati oggi”

Il difensore: "L'obbiettivo resta quello, possiamo giocarcela, grazie ai tifosi"

Redazione Hellas1903 6 febbraio - 23:31

Victor Nelsson parla in conferenza stampa dopo il pareggio del Verona col Pisa.

"Voglio ringraziare Zanetti e il suo staff, questa settimana è stata particolare per il cambio, abbiamo cercato di assimilare cosa vuole il nuovo mister. Oggi siamo partiti bene, non abbiamo preso i tre punti che volevamo, ma cercheremo di farlo a Parma.

Edmundsson? È un ragazzo fantastico, è anche un bravo calciatore, oggi ha fatto bene.

Salvezza? Non pensiamo ad arrenderci, noi continuiamo a lottare, abbiamo già visto di potercela giocare, il nostro obiettivo è sempre quello di salvare il Verona. Ringrazio i tifosi, perché ci sostengono fino all'ultimo minuto".