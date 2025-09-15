Nelsson: “Meritavamo, ma il calcio è fare gol e non lo abbiamo fatto”

Victor Nelsson interviene in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Cremonese. "Ad essere onesti non eravamo felici dopo la partita in spogliatoio - spiega il difensore - penso che meritassimo di vincere, ma questo è il calcio. Il calcio è fare gol e noi non lo abbiamo fatto. Ci portiamo a casa un punto e pensiamo alla prossima sfida. Questa partita l'abbiamo giocata bene, nell'ultima sfida non abbiamo fatto bene. Abbiamo giocatori bravi che sono arrivati ad aiutarci. Stiamo diventando giorno dopo giorno più squadra.