Nelsson: “Meritavamo, ma il calcio è fare gol e non lo abbiamo fatto”

Victor Nelsson interviene in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Cremonese. "Ad essere onesti non eravamo felici dopo la partita in spogliatoio - spiega il difensore - penso che meritassimo di vincere, ma questo è il calcio. Il calcio è fare gol e noi non lo abbiamo fatto. Ci portiamo a casa un punto e pensiamo alla prossima sfida. Questa partita l'abbiamo giocata bene, nell'ultima sfida non abbiamo fatto bene. Abbiamo giocatori bravi che sono arrivati ad aiutarci. Stiamo diventando giorno dopo giorno più squadra.
Il difensore danese: "Stiamo diventando sempre più squadra, a Verona sono contento"
Ti senti già leader di questa squadra? Potete chiamarmi leader, ma io vado in campo in ogni partita per vincere e i compagni mi aiutano e io aiuto loro. Lo stadio? Per me è stata una grande sensazione giocare la prima in casa, una grande atmosfera e un grande supporto. Speriamo di averlo per tutta la stagione.
Come ti senti qui al Verona? Mi sto trovando molto, molto bene qui e sono proprio contento di essere qui. E mi piace la città e la tifoseria, sono davvero contento di essere qui a Verona".
